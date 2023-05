In migliaia attesi all'Holi color day di Lanciano: le modifiche alla viabilità e tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto per il bagno di folla e di colori atteso a Lanciano per venerdì 2 giugno in occasione dell’Holi Color Day, in programma dalle 12 alle 24 nel Parco Villa delle Rose, nel cuore della città.

Nella giornata di lunedì si è riunita la commissione spettacolo del Comune che ha dato ufficialmente il via libera alla manifestazione che ha ottenuto nelle scorse settimane anche il patrocinio dell’ente. Domani mattina, invece, è previsto un sopralluogo della commissione all’interno dell’area scelta per l’evento e cominceranno le operazioni di montaggio del palco e di organizzazione e disposizione degli stand e aree gioco, food e beverage.

Sono attese migliaia di persone. Per questa ragione il traffico nelle immediate vicinanze del Parco, così come da ordinanza emessa lo scorso 25 maggio, subirà delle variazioni. È quindi previsto il divieto di transito e di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione, dalle ore 8 alle ore 23 del 2 giugno 2023, in via Caduti di Nassirya, nel tratto compreso tra viale Sant’Antonio e via Dalmazia; viale delle Rose; via Veneto, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; corso Bandiera, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; via Gorizia, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; via Battisti, nel tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Dellarciprete; piazza Dellarciprete

Intanto la manifestazione, a cura della Supporter Events e dell’associazione Lol asd di Atessa, fa il pieno di sponsor e di collaborazioni. Nei giorni scorsi, con il sostegno dell’associazione Maria Luisa Brasile onlus, gli organizzatori hanno offerto la possibilità a tutte le persone disabili e a due accompagnatori tra familiari e personale delle associazioni che si occupano di loro, di entrare gratis. Un’idea che è stata apprezzata dallo sponsor Giga Composite, da sempre vicino ad Holi Color, il cui contributo permetterà, fino a giovedì 1° giugno, di acquistare i biglietti in prevendita al costo di 12 euro invece che 15. Per tutti coloro che hanno già acquistato la prevendita a 17 euro, all’ingresso l’organizzazione fornirà 4 bustine di colore.

“Siamo ormai vicinissimi all’evento – commenta il direttore artistico Gianmarco Di Giuseppe – l’adrenalina sale e con essa l’entusiasmo di dar vita a qualcosa di davvero bello per la città. Non mi stancherò mai di considerare questa giornata come una esperienza per famiglie, tra colori, musica e divertimento, un’occasione di gioia, per dare il via finalmente all’estate”.

La manifestazione prevede due aree gonfiabili, una per i più piccoli e l’altra per i ragazzi; zone d’ombra di relax nel Parco; 10 animatori per i più piccoli a cura dell'agenzia Moloco Animazione; un'area food e un'area beverage; 40 addetti alla sicurezza; quattro cannoni spara colore; un palco dove si alterneranno dj e gruppi musicali tra cui i guest shows dei gruppi Prohibida e Scuola zoo e 12 ore di musica no stop adatta a tutti i gusti e che spazierà tra tutti i generi.

In caso di maltempo e di annullamento dell’evento i biglietti saranno interamente rimborsati. I colori utilizzati, venduti all'interno dell'area della manifestazione e disponibili in omaggio con l’acquisto degli ingressi o del Kit Holi, sono tutti atossici e di origine vegetale e sono lavabili con acqua. La pulizia dell'area sarà a totale carico dell'organizzazione.