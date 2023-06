Ultimo evento della Pride week a Chieti: corteo e divieti nel pomeriggio

Tutto pronto per l’ultimo evento della Pride week a Chieti. Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 giugno, un corteo arcobaleno attraverserà la città: “Un Pride della Majella” si intitola l’evento che culminerà con una festa alla villa comunale fino a notte fonda.

“L’Abruzzo Pride è un evento che celebra l’orgoglio di ogni persona in ogni sua forma e si impegna a essere inclusivo dal punto di vista sociale" sottolineano gli organizzatori. "Vogliamo che questo evento sia un’importante occasione per sensibilizzare la comunità e combattere la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità" hanno aggiunto riferendosi anche al percorso scelto.

Il raduno è previsto alle 15:30 in piazza Mazzini alla villa comunale da dove, circa mezz’ora dopo, partirà il corteo dietro il carro Abruzzo Pride lungo il percorso che attraverserà via Ricci,via Paolucci, viale IV Novembre, piazza Trento e Trieste, corso Marrucino, via Spaventa, via Priscilla, piazza Templi romani, via M. V. Marcello, largo Barbella, via Vicentini, piazza Valignani, corso Marrucino, piazza Trento e Trieste, viale IV Novembre per poi tornare alla villa comunale. La fine è prevista intorno alle 19, poi inizierà il party.

I divieti per il Pride sabato 24 giugno

Per consentire lo svolgimento del corteo dell’Abruzzo Pride è stato istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 12 alle ore 19 su tutte le strade facenti parte del percorso; divieto di sosta anche in viale IV Novembre fino all’1 di notte e nel parcheggio di Piana Vincolato ma soltanto fino alle 16. Sempre lungo il percorso del corteo dalle 15,30 alle 19 circa non sarà possibile transitare.

L'evento si terrà anche in caso di maltempo.