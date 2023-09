Guardiagrele commemora il centenario della traslazione dell'eroe della prima guerra mondiale Andrea Bafile

Saranno numerose le iniziative a Guardiagrele per commemorare, cento anni dopo, la traslazione delle spoglie dell’eroe della prima guerra mondiale Andrea Bafile.

Questa mattina, 14 settembre, in Regione l'assessore con delega alla cultura, Daniele D'Amario, ha partecipato, al fianco del sindaco Donatello Di Prinzio e del presidente del gruppo Anmi (Associazione nazionale marinai d'Italia) di Pescara, comm. Alessandro Biondo, alla presentazione delle iniziative legate alla commemorazione del centenario della traslazione delle spoglie del tenente di vascello, Andrea Bafile, medaglia d'oro al valor militare, che dal 1923 è sepolto nel sacrario di Bocca di Valle, nel territorio di Guardiagrele.

"Il tenente di vascello Andrea Bafile, aquilano di nascita - ha esordito l'assessore D'Amario - non è soltanto uno dei figli dell'Abruzzo che hanno dato maggiore lustro a questa terra ma è stato un eroe che apparterrà per sempre alla storia del nostro Paese per le straordinarie imprese che lo hanno visto protagonista durante la prima guerra mondiale. La sua vicenda umana, il suo impegno come alto ufficiale della Regia Marina e il suo sacrificio - ha concluso - meritano di essere conosciuti e ricordati soprattutto a benficio delle giovani generazioni".

Nutrito il programma di eventi previsti a Guardiagrele per commermorare il centenario della traslazione della salma. Iniziative già partite mentre i prossimi eventi si svolgeranno, sempre a Guardiagrele, il 20, il 29, il 30 settembre ed il primo ottobre.

In allegato il programma completo.