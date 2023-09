Le opere della calciatrice-artista abruzzese Deborah Salvatori Rinaldi alla Notte gialla

L’associazione centro studi Sport & Valori, presieduta da Luigi Milozzi, sarà presente sabato 16 settembre alla Notte gialla di Chieti Scalo grazie alla collaborazione con Marisa Tiberio, presidente Terziario donna Confcommercio Chieti e consigliera nazionale Td (Confcommercio Chieti Terziario Donna), nonché titolare del negozio Il Bagatto.

Lo sport dunque all’appuntamento più importante degli eventi scalini con la presenza di due delle opere di Pia.Design, Deborah Salvatori Rinaldi, che in una tela ferma le emozioni che solo una maglia di calcio piò dare.

Opere che sono state esposte per la prima volta lo scorso 1° settembre al chiostro del Convitto G. Vico nel corso di una serata all’insegna di sport ed emozioni. Un grande successo dunque a Chieti e per i cittadini che hanno fortemente voluto ancora una volta ammirare le opere uniche dell’artista-calciatrice di origini abruzzesi attualmente in forza alla Ternana con esperienze in Usa, in Spagna per poi tornare in Italia, a Milano sponda Milan.

“Ho lasciato l’Abruzzo per il calcio e sono tornata grazie a un’altra passione: l’arte. Cosa vorrebbero esprimere le mie tele? Tre parole: ricordi, storia ed emozioni. Incorniciare la maglia della propria squadra del cuore o del campione, va oltre sport per un tifoso e per l’atleta stesso; significa raccontare una storia”, sono le parole di Deborah Salvatori Rinaldi.