"Prosa": un viaggio-documentario racconta la stagione 2022 del teatro Marrucino

Domenica 1° gennaio, alle ore 23, in anteprima su Rete8, ci sarà la proiezione di “Prosa-viaggio nella stagione di prosa del teatro Marrucino”, documentario firmato dal maestro Davide Cavuti.

Il progetto nasce da un’idea del maestro Cavuti ed è prodotto da “MuTeArt produzioni” in collaborazione con il teatro Marrucino. I testi sono di Mila Cantagallo e Davide Cavuti, il montaggio è di Matteo Veleno, hanno collaborato al progetto Emanuele D’Ancona (assistente alla regia), Pino Di Felice (tecnico video), Pietro Nissi (Fotografo di scena).

Le musiche originali e la regia sono firmate da Davide Cavuti, compositore e regista, vincitore di premi internazionali quali l’Award of Excellence a Toronto nel 2019, il Premio internazionale Carlo Savina per la musica da film, due Premi Flaiano nel 2017 e nel 2022 e finalista ai Nastri d’argento con il suo film biografico su Ennio Flaiano “Un marziano di nome Ennio”.

«Il documentario “Prosa” è un viaggio attraverso la stagione di prosa allestita al teatro Marrucino nel 2022, un vero e proprio inno alla gioia, un viaggio per difendere la bellezza che è insita nelle opere dei grandi artisti senza tempo che abbiamo messo in scena nella scorsa stagione di prosa grazie alla partecipazione di artisti di primissimo livello», dichiara il maestro Davide Cavuti, «ringrazio i vertici del teatro Marrucino e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del documentario».

Il progetto ha una dedica speciale al compianto Federico Fiorenza, storico direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo e direttore della prosa del Marrucino fino al 2021. La giornalista Mila Cantagallo ha intervistato i protagonisti della stagione di prosa del teatro teatino che, per l’edizione 2022 diretta dal maestro Davide Cavuti, ha fatto registrare il record di vendita degli abbonamenti. Nel documentario, in ordine di apparizione, sono intervenuti: Michele Placido, Alessandro Haber, Alvia Reale, Leo Muscato, Federica Vincenti, Giorgio Pasotti, Leo Gullotta, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Enrico Castellani, Luca Argentero, Nicola Piovani, Pino Ammendola, Alessandro Blasioli, Piero Mazzocchetti, Remo Rapino. Tra gli intervistati, hanno partecipato, inoltre, Giustino Angeloni, presidente della Deputazione teatrale Teatro Marrucino, Diego Ferrara, sindaco della città di Chieti, Paolo De Cesare, vice-sindaco e assessore alla cultura del comune di Chieti, Cesare Di Martino, direttore amministrativo del teatro Marrucino.

La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie alla collaborazione delle prestigiose produzioni (undici in totale) coinvolte negli spettacoli andati in scena al teatro Marrucino nella stagione artistica del 2022: il “Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia”, la “Fondazione Teatro della Toscana”, “Goldenart produzioni”, il “Teatro Stabile del Veneto”, il “Teatro Stabile di Bolzano”, il “Teatro Stabile d’Abruzzo”, la “Stefano Francioni Produzioni”, “Arca Azzurra”, “Babilonia Teatri”, la “Fondazione Musica per Roma”, il “Centro Studi Nazionale Cicognini”.