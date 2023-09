Mini maratona di lettura alla Notte gialla di Chieti Scalo: iscrizioni aperte a tutti

L'iniziativa sabato 16 settembre, dalle 21, è a cura del club Unesco per la rassegna del Giardino delle pubbliche letture... e non solo. In piazza i racconti tratti dal libro "Fate, pandafeche e mazzamurelli" e la fisarmonica di Vincenzo De Ritis