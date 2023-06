Ecco i finalisti del premio SquiLibri per "Racconti lampo", raddoppiata la parrecipazione alla seconda edizione

Inizia il countodown per la seconda edizione di "SquiLibri", il Festival delle narrazioni nato dalla collaborazione della Scuola Macondo-l’Officina delle storie di Pescara (direzione artistica di Peppe Millanta) ed il Comune di Francavilla al Mare. E con il Festival si pensa anche alla II edizione del premio letterario SquiLibri per "Racconti lampo" a tema libero. Vincitrice della scorsa prima edizione è stata Emmanuela Dell'Osso di Maniago (Pordenone), con il suo "Quando fuma la campagna".

Perchè racconti "lampo"? "Perchè nella loro brevità ed essenzialità sono capaci di lasciare un segno proprio come la luce di un lampo nel cielo - spiega Sara Caramanico, della segreteria organizzativa del premio - Siamo soddisfatti di questa seconda edizione del Premio SquiLibri che quest'anno ha visto raddoppiare la partecipazione da ogni angolo d'Italia: sono 166 partecipanti contro i 78 dello scorso anno".

"Tantissimi i temi trattati in questi racconti, che hanno un limite massimo di 5mila battute, da qui racconti lampo: alcuni sono incentrati su perdite dolorose e lutti, molti sul viaggio, memoria, disabilità, alcuni racconti sono più frizzanti e con toni più leggeri. Inoltre è importante considerare anche la difficoltà nello scrivere questi racconti, che risutano essere seppur brevi, efficaci".

La premiazione per questa edizione ci sarà sabato 24 giugno alle ore 22 in largo Modesto della Porta. Presenta Kristine Maria Rapino, le letture sono di Tiziana Tarantelli, interverrà l'assessore alla cultura per il Comune di Francavilla, Cristina Rapino. Il valore del premio per il primo classificato è pari a 500 euro.

I racconti finalisti sono:

"Stelle nel fango" di Francesco Borghese;

"Felipe ama il mare" di Salvatore Di Fusco;

"Una famiglia inventata" di Daniel Monardo.

I vincitori delle borse di studio messe in palio dalla Scuola Macondo sono per:

- Francesco Borghese con "Stelle nel fango";

- Samantha Mammarella con "Tutta l'aria del mondo";

- Fausta Vivarelli con "L'uomo dell'ossigeno".

Il Festival gode anche del patrocinio della Regione Abruzzo. Si ricorda che per accedere ad alcuni appuntamenti è necessario prenotare il proprio posto (gratuito) su www.billetto.it pertanto si consiglia di consultare il programma completo sul sito www.squilibrifestival.it. È possibile seguire le pagine social @squilibrifestivaldellenarrazioni.

Per info e contatti i riferimenti sono squilibrifestival@gmail.com o 370.3525381.