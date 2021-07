I versi della Divina Commedia nel cimitero monumentale di Chieti 

La rassegna ItineDante fa tappa a Chieti. Domenica 1 agosto, alle ore 21, nel cimitero monumentale spazio al decimo canto dell’inferno, nella serata dal titolo “…come avesse l’Inferno a gran dispitto…”.

La serata è organizzata dalla Delegazione Fai di Chieti e dal Club per l’Unesco di Chieti, che per l’occasione hanno la collaborazione del piccolo Teatro dello Scalo e di Chieti Classica. I versi saranno illustrati con un taglio divulgativo da Pierluigi Di Clemente, e l’interpretazione verrà accompagnata dalla performance artistica e musicale degli allievi di Chieti Classica e dalle voci narranti di Giancamillo Marrone e Marina De Marco.

Prima dello spettacolo sarà presentato il volume scritto da Paolo Miscia e prodotto dalla Delegazione Fai di Chieti “Il cimitero di Chieti si racconta”.

Dalle 19 alle 20,30 sarà possibile, previa prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3500702579, effettuare visite accompagnate nel cimitero monumentale.

La rassegna ItineDante (che nasce da un’idea di Pierluigi Di Clemente, attore e docente di lettere) si compone di 18 appuntamenti l’uno diverso dall’altro, in 18 luoghi unici e caratteristici di Abruzzo e Molise ed è realizzata in stretta collaborazione dalle Delegazioni Fai di Abruzzo e Molise con il Club per l’Unesco di Chieti ed ha il patrocinio del Fai Abruzzo-Molise oltre che della Regione Abruzzo.

Come per tutti i 18 appuntamenti anche questo teatino si terrà nella piena osservanza delle norme anti-covid e, soprattutto, trattandosi di uno spettacolo all’interno del cimitero, nel pieno rispetto del luogo, dei defunti e dei loro familiari.