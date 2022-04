Che facciamo stasera? La guida agli eventi del weekend del Primo maggio

È arrivato il fine settimana che dà il via al mese di maggio. In tutta la provincia sono in programma concerti, escursioni, giornate all'aria aperta e tante iniziative per godere delle ritrovate temperature primaverili. Se non avete ancora idea di come trascorrere il weekend, potete lasciarvi ispirare dalla nostra consueta guida, consultare il calendario degli eventi, o la sezione dedicata al Primo maggio.

FESTE PATRONALI. La città di Ortona festeggia la tre giorni del Perdono, da sabato a lunedì, con una serie di iniziative in programma, dalla tradizione al divertimento; fra gli eventi clou c'è il concerto di Cristina D'Avena, la cantante amata da grandi e piccoli, in programma sabato, in piazza della Repubblica: qui il programma completo. Sabato e domenica, a Pretoro, torna la festa dedicata al miracolo di San Domenico e il lupo: il programma comprende diverse appuntamenti, religiosi e non solo, che culmineranno con le visite guidate alla scoperta del lupo e del borgo e con il concerto dei Regina the real Queen experience.

CONCERTI. Domenica, a partire dal pomeriggio, torna il concerto del 1° maggio a Chieti: l'appuntamento inizierà alle 17, in piazzale Marconi, con una serie di artisti emergenti, che anticiperanno l'esibizione di Morgan e Andy dei Bluvertigo. Venerdì sera, alla pizzeria braceria Il Falco 2.0 di Palmoli, c'è il concerto del cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino.

ESCURSIONI. Anche questo fine settimana, a Fara San Martino, tornano I giorni dell'Abbazia, visite guidate alla scoperta del monastero medievale di San Martino in Valle e del centro storico del borgo, luoghi iconici e di assoluto fascino della Regione Abruzzo.

LUNA PARK. Dopo due anni di assenza, a Chieti, tornano le giostre per la festa patronale di San Giustino che, contrariamente al solito, saranno ospitate nel parcheggio dello stadio Angelini, a partire da questo sabato quando, in occasione dell'inaugurazione, i biglietti costeranno solo 1 o 2 euro.

LIBRI. Sabato pomeriggio, nel salone del Bellavista, a Chieti, si terrà la presentazione del libro “Carcola che ve sfonno” - Il meglio (e il peggio) di un anno italiano, di Federico Palmaroli.

TEATRO. Venerdì sera, al teatro Marrucino di Chieti, va in scena “Alice”, l’ultima produzione firmata “Shakespeare in sneakers”. Un'opera liberamente tratta da “Alice nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio” di Lewis Carroll. Sabato sera, a Francavilla al Mare, va in scena lo spettacolo "Alza la voce", interpretato dall’attrice Giulia Michelini e dalla sorella Paola Michelini, co-autrice del testo.

CULTURA. Inizia venerdì la quinta edizione di Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi, rassegna itinerante in programma tra Arielli, Crecchio, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte e Pescara: qui il programma completo.

TRADIZIONI. Domenica, la compagnia Tradizioni Teatine organizza la quindicesima edizione della festa del Majo, nel parco Torres di San Pasquale di Torrevecchia Teatina, un parco ricco di vegetazione e attrezzature: si tratta della più importante festa di propiziazione agraria dell’antica tradizione abruzzese.