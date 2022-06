Si torna a ballare allo Stellario con Dj Harvey: la guida agli eventi del fine settimana

Avete già deciso come trascorrere questo fine settimana? Come ogni settimana, la redazione di Chieti Today ha preparato la selezione ad alcuni degli eventi più interessanti del weekend. In alternativa, potete consultare il calendario completo sulla sezione "Cosa fare in città".

DISCO. Sabato sera, lo Stellario riprende vita: si torna a ballare nel parco archeologico della Civitella con il dj inglese Dj Harvey, che apre la rassegna dedicata a Claudio Finarelli, funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo scomparso a maggio del 2020.

MANIFESTAZIONI. Sabato pomeriggio, è in programma una passeggiata guidata nei luoghi simbolo del commercio nel centro città, tra storia, leggende e racconti, insieme a Domenico Maria del Bello: la rassegna si chiama "Passeggiando tra le vie del commercio".

CONCERTI. Tequila & Montepulciano Band in concerto a Fara San Martino, sabato sera, in occasione della festività in onore della Santissima Trinità, a partire dalle ore 21.30. L'Inter Club di Lanciano, in collaborazione con (St)Art Eventi, Amici della Lirica, le associazioni culturali Il Ponte e Teatro Studio, organizza una rassegna di lirica, operetta e teatro, in programma domenica sera, al teatro Fenaroli di Lanciano. I The Kolors, invece, sabato sera saranno in concerto a Casalbordino per chiudere la festa della Madonna dei Miracoli.

MOSTRE. Ultimi giorni per visitare, alla galleria Trifoglio di Chieti, la mostra personale “Back to the future” di uno dei maggiori protagonisti dell’arte contemporanea: Ugo Nespolo.