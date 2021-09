Nek e la Notte Gialla chiudono l'estate teatina: dalle 18,30 l'isola pedonale a Chieti Scalo

Tutto pronto a Chieti per l'evento clou degli Eventi Scalini: questa serà piazzale Marconi offrirà il palco a Nek e le strade intorno si animeranno per la Notte Gialla.

Il concerto in acustico del cantante inizierà intorno alle 21,30 nell' "area in bolla" come è stata chiamata dagli organizzatori poichè sarà consentito l'accesso soltanto a chi sarà munito di prenotazione, documento di di identità e green pass così come nei locali adiacenti. L'amministrazione comunale ha anche disposto il divieto della vendita di bibite in vetro in tutta l’area.

Nelle restanti zone dello Scalo sarà possibile il solo passaggio pedonale, senza particolari restrizioni, se non quelle ordinarie anti Covid (divieto di assembramento e distanziamento).

Dalle 18.30 all’1.15 circa bisognerà quindi rispettare la bolla e il divieto di transito che vige nelle altre strade interessate dagli eventi, dove non potranno passare nemmeno i residenti per questioni di sicurezza e in base alle disposizioni vigenti già dalla normativa anti terrorismo.

La grande isola pedonale sarà attiva da metà Colonnetta fino alla stazione, via Scaraviglia, via De Virgiliis, viale B. Croce e viale Abruzzo.

I parcheggi consigliati per raggiungere l'evento sono quelli delle piscine lungo via Colonnetta e quello dello Stadio Angelini; sono previsti anche stalli di sosta per disabili in via Ortona e via Marino da Caramanico. Dalle 19,30 a ciclo continuo partirà una navetta gratuita dallo statdio Angelini on arrivo alla rotatoria di via Ortona.

“Si tratta di un evento importante – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Eventi e Commercio, Paolo De Cesare e Manuel Pantalone – per questo abbiamo voluto che si svolgesse nella piazza principale e nel cuore di Chieti Scalo, con la chiusura delle principali vie del commercio e delle attività ricettive per consentire di accogliere il pubblico. Una Notte che ha il compito di riattivare la doppia funzione, turistica e commerciale di Chieti, grazie al concerto di Nek che è andato subito sold out e per cui abbiamo avuto prenotazioni e richieste anche da fuori regione. Questo interesse ci conforta molto e ci spinge a puntare anche sull’intrattenimento per migliorare la ricettività cittadina. Ai residenti chiediamo partecipazione all’evento: perché si svolga in sicurezza e nel rispetto dei protocolli covid sarà necessario chiudere le vie principali, dove nessuno potrà transitare".

Ecco gli altri appuntamenti della Notte Gialla: lo spazio dedicato alla danza con musica pop coreana cura dell'associazione Dask Asd in via De Virgiliis e l'esibizione danze caraibiche con Asd Siller Dance. La Porca Puttena band in via Scaraviglia e la tribute band Vascomania in viale Abruzzo, dopo il live di Nek, le danze caraibiche su viale Benedetto Croce e uno spettacolo di magia per i più piccoli con il mago Dario.