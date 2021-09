Concerto di Nek: prevendite aperte in settimana per l’evento in piazzale Marconi

Conto alla rovescia per il concerto in acustico di Nek, evento dell’estate scalina che sabato 18 settembre porterà tanta gente in città all’interno della Notte gialla

Saranno in vendita da questa settimana i biglietti sui circuiti Ciao Tickets e nelle rivendite autorizzate per partecipare al concerto di Nek. L’evento è sabato 18 settembre alle 21,30 in piazzale Marconi, dove sono previsti più di 900 posti a sedere (si accede prenotando il biglietto, al costo di un euro, e con il green pass).

Il concerto sarà il clou degli Eventi scalini, cominciati qualche giorno fa ed entrati nel vivo questo weekend.

“Siamo molto soddisfatti di tutta la rassegna – il commento dell’assessore Paolo De Cesare - che prevede anche tematiche sociali, culturali e commerciali e che culmineranno con l'evento in bolla del concerto di Nek, il 18 settembre a piazzale Marconi, che si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni del Ss. Crocifisso e che ha avuto l'ok dal Comitato provinciale di sicurezza, per cui, prevediamo che da lunedì, saranno in vendita i biglietti per seguire il concerto, in ottemperanza delle normative Covid”.

Il concerto di Nek sarà la ciliegina sulla torta della Notte gialla: un format nuovo che colorerà e animerà la parte bassa della città, con il coinvolgimento dei commercianti.

“Un messaggio di speranza e di luce dopo la pandemia - così Emanuele La Plebe Cellini, direttore artistico degli eventi a Chieti Scalo – sabato piazzale Marconi sarà la 'bolla' del concerto di Nek, dove si entrerà da quattro ingressi. Per non tenere tagliata fuori l'altra parte commerciale della città, abbiamo pensato di pedonalizzare le quattro strade commerciali e stiamo pensando a modalità che ci consentano di raggiungere con il concerto più persone possibili, ma in sicurezza". Prima di Nek ci saranno una serie di concerti con band locali in quella che diventerà una vera e propria grande isola pedonale: si chiude da metà della Colonnetta, fino a tutta la stazione, via Scaraviglia, via De Virgiliis, via Benedetto Croce e viale Abruzzo

Questo weekend intanto spazio alle periferie con la tribute band di Celentano a San Martino e lo show de I 4 Santi a Brecciarola