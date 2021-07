Musicisti da tutto il mondo per Chieti Classica: 15 giorni di concerti

Torna l'appuntamento con Chieti Classica: due settimane di concerti gratuiti, masterclass, artisti internazionali che saranno in città, ospiti del festival internazionale diretto da Giuliano Mazzoccante .La IV edizione, che si svolgerà dal 31 luglio al 13 agosto, è stata presentata ufficialmente ieri a Palazzo de' Mayo che la Fondazione banco di Napoli, main sponsor dell'evento, ha messo ha disposizione del festival.

A fare gli onori di casa è stato Vincenzo Di Baldassarre, vicepresidente della Fondazione, che ha ribadito la volontà della Fondazione di sostenere i giovani e la cultura. "Tra i mille risultati del maestro Giuliano Mazzoccante - ha detto il vicepresidente - voglio condividere con voi quello della fresca vittoria di Denny Costantini, primo premio al concorso pianistico di Malaga. Si tratta di uno studente giovanissimo, di appena 14 anni, che si sta formando proprio qui a Palazzo de' Mayo, sede dell’accademia di Mazzocante, la Music&Art International. È un onore per noi fare da trampolino per i migliori talenti del territorio e nello stesso tempo accogliere artisti e studenti da fuori".

"Siamo orgogliosi di compartecipare alla realizzazione di questa autorevole rassegna, arrivata alla sua quarta edizione - ha aggiunto il vicesindaco Paolo De Cesare -. Complimenti dunque alla direzione artistica che svolge egregiamente il suo lavoro per il festival animando e riscoprendo anche i più antichi e prestigiosi palazzi della nostra città, come il Palazzo Martinetti Bianchi che ospiterà alcuni concerti. Si crea così un processo virtuoso di valorizzazione delle nostre risorse".

Il festival è co-organizzato dall’associazione ArtEnsemble, dal Comune di Chieti e dalla EUFSC European Foundation for support of culture, che in conferenza è stata rappresentata, tramite video call, da Alan Chircop, delegato del presidente Konstantin Ishkhanov: "Dare supporto ai giovani è uno dei nostri principali valori, permettere loro di esibirsi e formarsi, e allo stesso tempo sostenere eventi dove il pubblico possa scoprire i nuovi talenti. Il nostro augurio è continuare a far crescere insieme l’Abruzzo".

Tra i big in arrivo, oltre a Pavel Gililov, anche amici di lungo corso del festival, come Pavel Berman e Dora Schwarzberg (violino) e Alexander Kobrin (pianoforte), impegnati come musicisti e docenti.

Il programma artistico è stato illustrato dal direttore e ideatore del festival, Giuliano Mazzoccante: "Non sono un supereroe, riesco a realizzare i sogni solo grazie alle collaborazioni con quanti credono nella musica e trovano la forza di sostenere i progetti più meritevoli - ha esordito il direttore artistico. “È una stagione particolare -ha aggiunto - non c’è bisogno di ricordarlo. Sappiamo tutti quanto è stato difficile vivere senza contatti. Ora finalmente la musica può tornare a riempire i nostri cuori e le nostre strade, può tornare nei teatri e sui palchi ed incontrare il pubblico".

Chieti Classica 2021

Si parte dunque sabato 31 luglio alle 20.45 con il concerto inaugurale al Teatro Giardino di Palazzo de’ Mayo. Sul palco il direttore artistico, il pianista Giuliano Mazzoccante con la flautista Rita D’Arcangelo. Il duo presenterà il nuovo album Fantasies & Romances.

Domenica 1 e lunedì 2 Agosto alle 20.45 (sempre al Teatro Giardino di Palazzo de’ Mayo) sarà la volta degli Artisti del festival.

Martedì 3 e mercoledì 4 si ci sposta al Palazzo del Governo, presso la Prefettura di Chieti, alle 18.30.

Doppio appuntamento per giovedì 5: alle 19 si terrà l’incontro/concerto Chieti tra arte e storia, a cura dell’organista Walter D’Arcangelo presso la Chiesa di Santa Chiara; a seguire, alle 20.45 invece, gli Artisti del festival tornano Teatro Giardino di Palazzo de’ Mayo. Stessa location per venerdì 6 agosto con la partecipazione di Pavel Berman.

Sabato 7 alle 20.45 spazio ad un elegante omaggio a Stravinskij - Histoire du Soldat - con la partecipazione straordinaria dell’attore Massimo Di Michele. Sul palco del Teatro Giardino di Palazzo de’ Mayo si esibiranno Matteo Pippa al violino, Antonio Tinelli al clarinetto, Giuliano Mazzoccante al pianoforte; Il concerto è promosso da Inner Whell di Chieti, Rotary Club Chieti Maiella, Kiwanis Chieti Theate.

Lunedì 9 alle 20.45 è invece la volta dell’omaggio a Beethoven, quando il pianista Giuliano Mazzoccante sarà affiancato da Roman Garioud al violoncello e Antonio Tinelli al clarinetto. Nell’incantevole Teatro Giardino di Palazzo de’ Mayo.

10, 11 e 12 agosto gli Artisti del festival saranno nuovamente protagonisti per tre concerti alle 20.45, rispettivamente al teatro giardino di Palazzo de’ Mayo, al Museo Universitario dell’Università D’Annunzio di Chieti Pescara e in piazza G.B. Vico.

Gran finale in chiave pop, venerdì 13 agosto alle 20.45 con i Terzacorsia in concerto, omaggio a Lucio Battisti, in piazza G.B. Vico.

Non manca la sezione dedicata alla didattica con le classi di pianoforte, viola, violino, violoncello, voce, fiati, mandolino e musica d’insieme.