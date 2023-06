I concerti di Coma Cose e The Kolors accendono l'estate di San Salvo

Immagina, scopri, vivila. Sono le tre parole che sintetizzano più di altre il cartellone che accompagnerà San Salvo in questa stagione estiva con eventi tutti gratuiti e distribuiti tra il centro cittadino e la marina e che punta a valorizzare il rinnovato lungomare Cristoforo Colombo. Tra i grandi appuntamenti i concerti di Coma Cose, The Kolors, la Factory di Gabriele Cirilli, Simona Boo, Sandra Mezzanotte e la due giorni con Radio Dee Jay,

La presentazione è avvenuta questa mattina nell’aula consiliare ed è il frutto della collaborazione tra gli assessorati a turismo, cultura e commercio.

“La stagione estiva ha avuto già avuto inizio con l’attenzione nazionale che ci ha riservato il Giro d’Italia – ha esordito il sindaco Emanuela De Nicolis – ed ora contiamo, come ulteriore punto di forza, con il riqualificato lungomare, la nuova cartolina di San Salvo, che aumenta la sua capacità attrattiva. Abbiamo tutte le qualità per affermarci come città turistica con eventi che faranno da richiamo per incrementare le presenze nella nostra città. San Salvo che cresce come città di arte, cultura e turismo”.

Calendario ricco di appuntamenti con la presentazione di una sostanziosa anteprima, sarà completato da ulteriori eventi a conclusione dell’iter dell’avviso pubblico, che scadrà lunedì prossimo 19 giugno, con l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del mercatino estivo “San Salvo Marina da vivere 2023” con una nuova metodologia nella gestione degli spazi pubblici legati al turismo.

L’assessore Elisa Marinelli ha illustrato nel corso della conferenza stampa gli eventi curati dal settore turismo che “permetterà di soddisfare e accogliere l’interesse di tutte le fasce di età con spettacoli di tutto rilievo”. Si parte dal 30 giugno al 2 luglio con Tiello STRETTto (Stret Food) a San Salvo marina, un format originale, che si arricchirà nella giornata finale della notte magica e dello schiuma party per coinvolgere i più giovani. Dal 7 luglio quattro appuntamenti Viva la Vida – Storie di empowerment femminile, in collaborazione con Dafne, con spazi musicali e balli utilizzando la pista ciclabile e il biotopo costiero per riflettere sulle donne vittime di violenza. Il 15 luglio il concerto de The Kolors; il 28 luglio torna a San Salvo marina la Notte rosa mentre il 13 agosto ci sarà l’ottava edizione di Nottambula.

Il 5 e 6 agosto appuntamento con l'undicesima edizione di Vertical tour Radio Dee Jay: San Salvo Marina sarà sede di una delle otto tappe italiane, che si svolgerà in tutta la giornata. Seconda notte magica il 7 agosto con l’Holicolor Festival per grandi e piccini e da non perdere il 10 agosto la musica dagli anni Novanta al 2000. Viene riproposta a San Salvo, tra la villa comunale e il centro, il 12 agosto, con musica dal vivo e street food con le grigliate di Abbraciamoci.

Appuntamento fisso e di forte richiamo con la Notte di Vasco il 17 agosto a San Salvo marina, mentre per il progetto Sud Summer Tour 2023 concerto dei Coma Cose con la loro unica tappa gratuita nazionale il 19 agosto.

“Un programma estivo di forte impatto culturale – ha sottolineato il consigliere delegato Maria Travaglini – che ha come filo conduttore il libro con San Salvo che si fregia del titolo da tre bienni di Città che Legge, tra le sei finaliste di Capitale del libro 2023, e che organizza da undici anni il premio letterario di rilevanza nazionale Raffaele Artese Città di San Salvo. Forte taglio culturale e dalla valenza educativa”.

Il 21 giugno nel centro cittadino prima edizione della Festa del solstizio d’estate con il coinvolgimento delle associazione cittadine, le scuole, le librerie e il centro culturale Aldo Moro, il 25 giugno in piazza San Vitale Put-Pourri d’amore con gli alunni della Factory di Gabriele Cirilli. Il 6 agosto terzo appuntamento con l’Infiorata itinerante della Pro Loco con i dieci comuni che hanno aderito all’iniziativa.

Tre le tappe del premio letterario (15 luglio, 29 luglio e 25 agosto) e diverse serate alla presentazione di libri di prosa e saggistica. Il 1° luglio la rappresentazione teatrale “Storie che fanno bene alla salute” tratto dal libro di Mariantonietta Labrozzi. Appuntamento di punta per i novant’anni del romanzo di Ignazio Silone “Fontamara” l’omaggio allo scrittore abruzzese con lo spettacolo teatrale di Francesco Nicolini per la regia di Antonio Silvagni e la mostra documentaria “L’Arte è un fiore selvaggio, ama la libertà” con il Comune di Pescina dall’11 al 16 luglio.

Due le novità la partecipazione al Relive Festival, giunto alla terza edizione con organizzazione Picsat Abruzzo e direzione artistica Gianmaria Tantimonaco. È un contenitore di eventi, che attraversa i comuni della Costa dei Trabocchi, per raccontare il territorio con musica, degustazioni e tour guidati alla scoperta della città. Quattro le date in calendario ospitate in piazza san Vitale il 23 giugno, il 6 luglio, il 9 luglio e il 20 luglio con visite guidate alla zona archeologica del Quadrilatero a cura della cooperativa Parsifal.

Altro contenitore i quattro eventi curati da Simone Sala con il concerto all’alba del 9 luglio per pianoforte e tromba il 22 luglio con Silvia Mezzanotte, il 30 luglio con jazz in piazza e ultimo appuntamento al mare il 14 agosto con Simona Boo e Diego Imparato.

Grande spazio alla musica d’orchestra con il quarantennale del complesso bandistico Città di San Salvo il 4 agosto e Musica in Crescendo con il tributo a Franco Battiato. Senza dimenticare il cinema all’aperto con quattro appuntamenti dedicati ai ragazzi nella villa comunale e altri due in piazza san Vitale per gli adulti.

Infine l’assessore Carla Esposito ha ricordato i mercatini “Chi cerca trova” che verranno allestiti in via Vespucci e via Magellano e i mercatini dell’Arte del saper fare organizzati dalla Pro loco. Il 5 agosto la cena del mosaico in piazza San Vitale. Un ringraziamento particolare il sindaco De Nicolis lo ha rivolto per il prezioso lavoro alla responsabile del settore cultura, sport, turismo e tempo libero Francesca Ciccotosto e degli istruttori Nicola Civitarese e Cristina Capocci.