Al via la produzione del nuovo film di Antonio Montefalcone, regista e sceneggiatore di Lanciano

Nei primi mesi del 2023 inizieranno le riprese del nuovo film di Antonio Montefalcone, regista e sceneggiatore di Lanciano. Il mediometraggio, è stato scritto e sarà diretto e montato dall’autore frentano. Il progetto sarà una produzione indipendente e vedrà ancora coinvolta la Dreamlike Film Productions, giovane società di produzione cinematografica di proprietà di Antonio Montefalcone.

La pellicola sarà una riflessione sulla vita e sulla morte, sui ricordi del passato e sui rimpianti per le occasioni perdute da parte del protagonista. E’ un affresco cupo e allegorico dell’identità umana e del mistero che si cela nella sua natura e nella realtà che lo circonda. L’opera, attraverso la sofferta condizione del suo inquieto protagonista, si interroga sul senso ultimo del nostro vivere, tra malessere esistenziale, angoscia, desiderio e speranza; ma viaggia anche con l’intenso desiderio di superare la visione negativa della vita e, nel tentativo di un profondo cambiamento interiore, si dirige verso una difficile catarsi spirituale e di un sorriso di pace, tanto agognate. «La genesi di questo mio prossimo film è caratterizzata da una profonda urgenza emozionale e continuerà a solcare il percorso tracciato dalle mie opere precedenti, tra sperimentalismo e stile allegorico, iscrivendosi idealmente nel discorso tematico intrapreso da queste ultime», ha affermato il regista e sceneggiatore lancianese, dopo aver annunciato con entusiasmo il prossimo avvio delle riprese di questo suo ultimo progetto cinematografico. Antonio Montefalcone chiude l’anno 2022 con una serie di felici e gratificanti attività, svolte col solito appassionato impegno e la costante dedizione, tra scritture e partecipazioni in festival.

È da annotare almeno questi seguenti successi conseguiti da Montefalcone come sceneggiatore. La sceneggiatura originale e inedita dal titolo “Il Maggiolino bianco” è risultata Finalista alla XV edizione di “Corto e Cultura Film Festival – città di Manfredonia (FG)”, il 30 Luglio 2022. Il soggetto cinematografico originale e inedito, “Il Tristo Mietitore”, è stato selezionato al IV Premio Letterario denominato «Tre colori» 2022, nella sezione riservata alla Narrativa. Il concorso di selezione è stato organizzato dal Lenola Film Festival, e si è svolto nell’ambito della XXIV edizione del Festival Internazionale Cinematografico «Inventa un Film» 2022, della città di Lenola (Latina). Come regista, invece, Montefalcone ha visto la presenza dei suoi film in alcuni festival nazionali e internazionali. Il suo cortometraggio “The whiteness of a child’s mind…and death”, tra i tanti, è stato selezionato al Silent Short Film Festival Goya Rural, in Spagna, e al The Fear Faire International Film Festival 2022, a Las Vegas (Nevada, USA). L’altro suo film, “The silence of God” (Il silenzio di Dio) e già vincitore del Premio «Miglior Film Cristiano» (Best Christian Film Award) allo Shepherd’s House International Film Festival 2021, a Manila, nelle Filippine, è stato inoltre selezionato al Clapperboard Golden International Film Festival 2022 (a San Paolo in Brasile); al XIII Festival Internazionale del Cinema Patologico 2022 a Roma; e ultimamente anche al XIII EtnAci Film Festival 2022, ad Aci Sant’Antonio (Catania) in Sicilia. Antonio Montefalcone è scrittore anche in ambito letterario, in particolar modo Narrativa: quest’anno alcuni racconti scritti dall’autore frentano sono stati pubblicati in antologie edite e distribuite a livello nazionale. Tra queste ultime opere sono da annotare almeno il racconto dal titolo “Il terzo desiderio”, comparso nell’antologia cartacea “Racconti Horror 2022” (Historica Edizioni – Cesena – 2022), e “Il presentimento”, pubblicato nell’antologia “Racconti Gialli – Thriller 2022” (Historica Edizioni – Cesena – 2022). Antonio Montefalcone, infine, si è occupato e continua ad occuparsi anche di Critica cinematografica. Tuttora scrive on line recensioni critiche di film in uscita nelle sale sui siti web: www.mymovies.it , www.bestmovie.it e www.filmtv.it .