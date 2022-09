Chieti ospita la prima fiera abruzzese sui rettili: 70 espositori al Foro boario

Si svolgerà il 24 e 25 settembre, all’ex foro boario della Camera di commercio, la manifestazione “I love Reptiles”, fiera che si svolgerà per la prima volta a Chieti e in Abruzzo e che coinvolgerà circa 70 espositori di animali esotici cresciuti in cattività. La manifestazione è stata presentata in conferenza dal vicesindaco Paolo De Cesare, dall’assessore al commercio Manuel Pantalone, dal consigliere Valerio Giannini, Emanuela Falvo, motore di Ilr, Mauro Armuzio, direttore artistico della sezione intrattenimento dell’evento.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Chieti – così il vicesindaco Paolo De Cesare – una manifestazione importante che avrà anche una serie di eventi di intrattenimento per animare la città, come il Road Music Festival che mette insieme varie forme artistiche, dalla street art, peraltro verrà realizzata anche un’opera a quattro mani che resterà al Comune, all’arte circense, la musica, parti di quella cultura di strada su cui bisogna puntare per dare voce e sfogo agli interessi e al talento dei giovani”.

“È una prima volta per la città e per l’Abruzzo – così l’assessore al commercio e fiere, Manuel Pantalone – si tratta di un evento nuovo, che siamo certi possa essere un valore aggiunto per il nostro territorio e fare da riferimento agli appassionati di animali esotici. Abbiamo detto sì, perché sappiamo che l’evento rispetta tutti i criteri di eticità, gli animali, infatti, sono di allevamento e sono trattati con tutte le cure e tutele del caso. Con la due giorni comincerà un percorso destinato a crescere”.

“Un evento unico – aggiunge il consigliere Valerio Giannini – ci sono gli animali, ma c’è anche l’intrattenimento culturale, che per la prima volta ha come fulcro la strada e tutte le forme artistiche che girano intorno ad essa. Siamo certi che sia una proposta nuova e un primo passo che richiamerà attenzione anche per il futuro, facendo di questo appuntamento in città un evento da ripetere e vivere”.

“Siamo alla 28esima edizione, la prima in Abruzzo – così Emanuela Falvo, organizzatrice degli eventi – I love Reptiles la fiera Internazionale dedicata al mondo degli animali esotici ha al suo attivo ben XXVII edizioni nella Capitale, espositori provenienti da tutta Europa. In esposizione rettili, anfibi, piccoli mammiferi, volatili e tutto il necessario per il loro habitat. Alla manifestazione partecipano espositori che allevano con cura i loro animali, nessun esemplare viene prelevato dalla natura o importato, ma si tratta di specie cresciute in cattività, che se liberate avrebbe scarsissime possibilità di sopravvivenza oltre le 12 ore perché non sono capaci di procacciarsi il cibo, né di difendersi, perché negli allevamenti vengono tenuti al riparo da ogni rischio o predatore. L’orario della due giorni è continuato, dalle 10 alle 19, ingresso a pagamento: i bambini fino a 5 anni entrano gratis, 5 euro fino a 12 anni e adulti 8”.

“Una prima importante edizione di un format esportabile – spiega Mauro Armuzzi, direttore artistico degli eventi di intrattenimento che accompagneranno la fiera - Il Road Music Festival, la strada raccontata dai più grandi artisti mondiali del passato e del presente, porta su di sé ogni esperienza umana, si coniuga alla cultura ed è da qui che il nostro festival vuole partire, proprio per fare da amplificatore e vetrina di ogni forma artistica contemporanea che viene dal mondo. Accanto alla fiera avremo istallazioni, body painting, live painting, musica, street art, perfino la poesia, nonché vere e proprie performance circensi degli artisti de le Cirque Brutal, la street art e la musica di Zot-Max Azzarà, Maurizio Bellinzar e Fragolè. Della strada non mancheranno i sapori, quelli dello street food dedicato a chi sceglierà di trascorrere tempo libero nell’area della fiera, biglietti d’ingresso su CiaoTicket”.