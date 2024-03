I bozzetti artistici del Venerdì Santo in mostra nelle Marche con il maestro Di Iorio

I simboli della Processione del Venerdì Santo quest'anno sbarcano a Civitanova Marche: è qui che, dal 24 marzo, è in corso l'esposizione dei bozzetti artistici di Giuseppe Di Iorio.

Fino al 7 aprile il maestro teatino espone i suoi presepi pasquali nello spazio multimediale San Francesco.

I bozzetti di Di Iorio sono stati molto apprezzati, in passato, anche a Napoli, nel 2003, al concorso “Montorsolo Enzo”, nel 2004 a Marsiglia in Francia nel Consolato Italiano, nel 2005 a Filadelfia in Pennsylvania negli Stati Uniti nella Basilica di Santa Monica e in tanti altri luoghi abruzzesi.

Per anni le sue opere sono state esposte nel liceo classico Vico in occasione della settimana santa.