Si chiuderà, come da tradizione, il 6 gennaio con il presepe vivente.

Le festività saranno animate anche dai villaggi per i più piccini e dalla pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta in piazzale Marconi.

“Un'accensione all'insegna della sobrietà – ha ribadito il vicesindaco De Cesare da piazza Vico, dedicando il Natale anche ai commercianti - ma da stasera inizieremo ad allestire tutta la città e anche piazza San Giustino (fino alla serata odierna ancora senza albero, ndr) verrà allestita al meglio. Ci saranno tanti addobbi luminosi tra pochi giorni, ma sin da oggi, giorno dell’Immacolata Concenzione, ci tenevamo ad auguravi al meglio un buon inizio delle feste. Il Natale è all'insegna della sobrietà ma anche della solidarietà perché le nostre attività quest'anno saranno concentrate a favore dei più bisognosi e dei più piccini. Da non perdere lo show del 24 con l’Arpa laser in largo Martiri della Libertà”.

Al via gli eventi natalizi a Chieti con l'accensione delle luminarie nel pomeriggio dell'Immacolata, oggi intorno alle 18 in un clima di festa seppur sobrio.

Prime luci natalizie in città e pista di pattinaggio in piazzale Marconi. Nei prossimi giorni il clou di un cartellone all'insegna della sobrietà

Si accendono le luminarie in città: al via il Natale 2023 a Chieti aspettando l'albero in piazza San Giustino [FOTO]