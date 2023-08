Dopo lo stop al Milano Linate l'aeroporto d'Abruzzo rischia di perdere anche il volo per Torino

Non si sono ancora sopite le polemiche per la decisione, da parte della compagnia Ita Airways, di cancellare la storica tratta Pescara-Milano Linate, che arriva un'altra tegola sull'aeroporto d'Abruzzo. Lo scalo di Sambuceto rischia, infatti, di perdere anche il collegamento con Torino operato da Ryanair.

Dalla Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, né confermano né smentiscono.

Ma di sicuro allo stato attuale sul sito della compagnia irlandese il volo verso il capoluogo di regione del Piemonte è prenotabile solo fino al prossimo 5 novembre.

Poi non ci sono altre date disponibili a differenza di quanto accaduto fino a pochi giorni fa. Dalla Saga fanno solo sapere che il presidente della società, Vittorio Catone, avrà un confronto con la Ryanair per capire che cosa stia accadendo. Di certo perdere nel giro di pochi mesi i collegamenti diretti con Milano Linate e Torino sarebbe un duro colpo per l'Abruzzo.