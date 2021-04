Torna il volo dall'aeroporto d'Abruzzo per Torino con Ryanair

Torna il volo per Torino. Sarà operativo da e per l’aeroporto d’Abruzzo a partire dal 3 luglio prossimo. Ad annunciarlo è stata la compagnia irlandese Ryanair che proprio oggi ha lanciato il suo operativo estivo da Torino (con 76 voli settimanali verso 19 destinazioni).

Il collegamento, al momento previsto fino al 30 ottobre, sarà garantito ogni mercoledì e ogni sabato quando si potrà volare alla volta del capoluogo piemontese. I biglietti sono già in vendita.

Per il presidente Saga Enrico Paolini il ritorno del volo che collegherà l’aeroporto abruzzese con Torino

"rappresenta senza ombra di dubbio una notizia importante per tutto il territorio. Non dimentichiamoci della presenza della sede Sevel e dei numerosi lavoratori abruzzesi e delleregioni limitrofe che necessitano di raggiungere la sede di Torino del gruppo Fca. Il nostro aeroporto ed i suoi passeggeri aspettavano da tempo questa notizia e ringraziamo la Ryanair per aver puntato ancora una volta sull’Abruzzo”.