Sospeso da agosto il volo dall'aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate

Sospeso il volo che collega l'aeroporto d'Abruzzo con Milano Linate della compagnia Ita a partire dal mese di agosto.

È questa la comunicazione che la compagnia di bandiera ha fatto pervenire alla Saga che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo.

Come conferma il presidente Vittorio Catone dunque dal mese di agosto non ci saranno più né il volo della mattina né quello della sera.

Resterà solo il volo pomeridiano verso lo scalo di Milano Linate. Una comunicazione che ha colto tutti di sorpresa e in particolar modo coloro che avevano già un volo prenotato da agosto in poi e che hanno ricevuto una e-mail per l'annullamento. Il presidente della Saga, Catone, spiega che in settimana ci sarà un incontro con Ita per capire che cosa stia succedendo.