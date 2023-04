Vinitaly: la premier Meloni visita lo spazio Abruzzo e gusta un Montepulciano, i vini abruzzesi apprezzati anche dai ministri Lollobrigida e Casellati

La presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e i ministri Francesco Lollobrigida (agricoltura e sovranità alimentare) e Elisabetta Alberti Casellati (riforme istituzionali), hanno visitato oggi pomeriggio lo "spazio Abruzzo", al Vinitaly di Verona.

La presidente Meloni è stata accompagnata durante la visita dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dal vice presidente delegato all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, dal presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e dal presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Alessandro Nicodemi.

Meloni ha sorseggiato un bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo, nell'area dell'Enoteca regionale, servita dai sommelier dell'Associazione Ais Abruzzo. Il presidente Marco Marsilio ha illustrato, poi, a Giorgia Meloni, le qualità del vino abruzzese, che continua a conquistare fette di mercato estero importante.

"Il vino prodotto nella nostra regione è sempre più apprezzato - ha esordito il presidente Marco Marsilio - Registriamo una fase di crescita e sono convinto che c'è ancora un potenziale che dobbiamo liberare. Ringrazio quindi tutti gli imprenditori, gli operatori del settore e i produttori vitivinicoli che stanno facendo un grande sforzo per mettere insieme tutte le forze per il riordino delle denominazioni; dal prossimo anno - annuncia Marsilio - ci sarà anche la 'Doc Casauria' che farà l'esordio nella prossima vendemmia: il vino abruzzese si presenterà così ancora più forte e capace di conquistare nuovi mercati. Noi sosterremo il comparto enologico regionale con forza e determinazione".

Al presidente Marsilio fa eco il vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che sottolinea l’importanza del lavoro sinergico svolto in questi anni dalla Regione, dal Consorzio, dai produttori, per mettere l’Abruzzo e il suo Montepulciano al centro delle più importanti vetrine internazionali.

“Abbiamo promosso e continueremo a promuovere all’unisono - dichiara Imprudente - l’unicità delle eccellenze enologiche e la bellezza dei nostri territori, straordinari per biodiversità e per le buone pratiche di sviluppo sostenibile poste in essere. Il nostro Montepulciano - conclude il vice presidente - e tutto il vino abruzzese stanno ottenendo risultati di grande prestigio grazie anche all’impulso di un “Modello Abruzzo” che traina i prodotti di pregio, contribuendo a creare una comune identità e, nel contempo, valorizzando le loro straordinarie unicità”.

Il presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Alessandro Nicodemi, ha mostrato alla presidente Meloni anche la statuetta del "Wine Star Awards", conquistata dall'Abruzzo a gennaio scorso: il premio è assegnato dalla prestigiosa rivista internazionale "Wine Enthusiast" alle realtà vitivinicole più interessanti del settore.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visitato gli stand dello spazio Abruzzo, intervenendo al convegno nel corso del quale è stato presentato il progetto "Abruzzo Sostenibile". Alla ministra Elisabetta Alberti Casellati sono state illustrate la peculiarità del Montepulciano d'Abruzzo.