Vincenzo Traniello è il nuovo segretario della Fnp Cisl Abruzzo Molise: è stato eletto a Silvi Marina nel corso del consiglio generale della Federazione dei pensionati della Cisl alla presenza di Giovanni Notaro, segretario generale della Cisl Abruzzo Molise, Emilio Didonè, segretario generale nazionale della federazione dei pensionati.

Sindacalista di lunga esperienza e dipendente dell’Inps di Chieti in pensione, Traniello arriva alla guida della federazione dopo Mario Gatti. Il suo impegno sindacale inizia a Brescia nel settore della scuola per poi trasferirsi nella provincia di Chieti dove ha continuato l’attività sindacale tra i dipendenti del pubblico impiego fino ad essere eletto segretario generale della Cisl Funzione pubblica AbruzzoMolise e a ricoprire questo incarico dirigenziale fino al 2020. Dal 2022 è stato responsabile dei pensionati di Chieti.

Ad affiancarlo nei prossimi anni in segreteria ci saranno Rosella Masciovecchio, Ezio Guidi, Angelo Palladino.

“I pensionati sono una risorsa non solo economica ma anche in termini generazionali, la nostra esperienza spesso rappresenta un punto fermo per tracciare le nuove line di programmazione per dare un nuovo volto al tema dell’assistenza, della sanità e della previdenza, - ha sottolineato il neo segretario -. La Fnp Cisl AbruzzoMolise vuole riappropriarsi di un ruolo negoziale per consegnare ai nostri giovani una società più inclusiva senza lasciare nessuno ai margine. Dobbiamo guardare al cambiamento per dare nuove e concrete risposte nell'interesse dei lavoratori e dei pensionati, consapevoli che siamo all’inizio di un percorso verso nuovi confini e nuove opportunità di rappresentanza".