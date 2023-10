Turismo, in Abruzzo oltre 5 milioni e mezzo di presenze in più fra gennaio e agosto

Più di 5 milioni e mezzo di presenze, cioè turisti che sono rimasti sul territorio abruzzese per più di una notte. È il dato sul turismo in Abruzzo nel corso del 2023, fornito dall'assessore regionale al ramo, Daniele D'Amario, che ha parlato di una crescita del 9,21% rispetto al 2022 nel periodo compreso fra gennaio e giugno. Un aumento si registra anche in riferimento al periodo giugno-agosto, che quest'anno ha fatto registrare oltre 4milioni e 300mila presenze, con un incremento del 5,49% rispetto all'anno scorso.

"Un risultato molto positivo", commenta D'Amario ai microfoni de Il Pescara. "Quello raggiunto dall’Abruzzo è un dato sensazionale - dice - superiore a quello delle altre regioni e che segna il definitivo superamento della crisi pandemica”.

D’Amario ha evidenziato che quelli forniti “sono dati ufficiali, gli stessi che le Regioni sono obbligate a girare all’Istat per le statistiche a livello nazionale. Altri dati, insomma, non esistono, come non possono essere condivisibili i toni catastrofisti di un turismo in picchiata frutto di interpretazioni sui generis di qualche associazione (il riferimento è alla Cna, ndc). E invece la realtà che emerge è quella di un turismo in gran salute, che ha fatto registrare segnali positivi in tutte le province”. Anche il dato parziale legato al periodo estivo giugno-agosto è fonte di soddisfazione: +5,49% di incremento delle presenze rispetto al 2022 e +3,67% per gli arrivi".

A Chieti si registra un aumento dell'11,7% di presenze e 9,65% di arrivi.