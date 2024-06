Cresce il turismo in Abruzzo: record nel 2023 con oltre 1,7 milioni di arrivi

Cresce il turismo in Abruzzo: numeri da record sono stati registrati nel 2023 nella nostra regione con oltre 1,7 milioni di arrivi e 6,5 milioni di presenze negli esercizi ricettivi .

È quanto emerge dai dati del report "L'andamento turistico in Italia: prime evidenze del 2023", curato da Istat e Ministero del Turismo, rielaborati dall'Ansa.

Tra il 2022 e il 2023 in Abruzzo gli arrivi sono aumentati dell'8,3% e le presenze del 2,2%. Rispetto al 2019, periodo pre-pandemia, gli arrivi sono aumentati del 5,5% e le presenze del 5,7%. Tra il 2022 e il 2023 gli arrivi negli esercizi alberghieri sono aumentati del 6,1%, mentre le presenze sono diminuite dello 0,2%. Sono invece cresciute le presenze negli esercizi extra-alberghieri con arrivi al +13,9% e presenze al +6,2%. Lo scorso anno le presenze hanno interessato nel 65,2% dei casi esercizi alberghieri e nel 34,8% esercizi extra-alberghieri. Del totale delle presenze registrate in Abruzzo, l'85,6% riguarda turisti residenti in Italia e il 14,4% turisti non residenti in Italia.

Le regioni più visitate in Italia

Come spiega l'Istat, il maggior numero di presenze lo scorso anno è stato registrato nel Nord-est dell'Italia, pari al 39,2% del totale nazionale; seguono il Centro con il 24% e il Nord-ovest con il 17,7%. La regione con il maggior numero di presenze è stata il Veneto (15,9% delle presenze nazionali), seguita dal Trentino-Alto Adige (12,4%), dalla Toscana, dalla Lombardia e dal Lazio (tutte di poco superiori al 10%). La prima regione del Mezzogiorno è lla Campania, con il 4,5% delle presenze nazionali.

