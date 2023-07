Dalla Regione Abruzzo 15,5 milioni di euro per tirocini e borse lavoro ai più fragili

Opportunità di tirocini formativi retribuiti o di borse lavoro per le categorie più fragili e per i cittadini in stato di povertà.

Questa la mission del nuovo avviso Abruzzo Include 2 finanziato nell’ambito della programmazione Fse Plus 2021-2027.

L’avviso può contare su una dotazione finanziaria di 15,5 milioni di euro «che può essere incrementata di fronte alla necessità di ampliare gli interventi del progetto», dice l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Pietro Quaresimale.

Abruzzo Include 2 di fatto apre l’importante capitolo del sociale all’interno dell’Fse Plus 21-27, settore trainante dell’intera programmazione. «Questo avviso», spiega Quaresimale, «guarda con attenzione alle categorie di cittadini più deboli e in stato di povertà che sono in carico ai servizi sociali dei comuni. A queste persone l’avviso dà la possibilità, per il tramite dei comuni stessi o degli ambiti territoriali sociali o delle associazioni del terzo settore, di organizzare tirocini extracurriculari regolarmente retribuiti o di finanziare borse di accompagnamento al lavoro. E’ importante segnalare che quest’anno Abruzzo Include 2 prevede la possibilità di estendere la misure anche ai soggetti in trattamento psichiatrico, completando in questo modo il quadro dei soggetti fragili o che hanno necessità di interventi mirati di inclusione lavorativa».

L’avviso in ragione della dotazione finanziaria è in grado di sostenere 1.440 interventi, ma, come è stato ribadito in sede di conferenza stampa, «l’indirizzo dell’assessorato e della giunta regionale è di prevedere un incremento dei fondi nel caso siano stati presentati un numero superiore di progetti». Su questo aspetto c’è un cauto ottimismo in ragione anche del successo riscontrato dall’avviso nelle precedenti edizioni. In questo senso, hanno detto la direttrice del Dipartimento Lavoro Renata Durante e il dirigente Raimondo Pascale, “verranno organizzati in ambito locale una serie di incontri tecnici per far comprendere ai potenziali partecipanti gli aspetti più importanti dell’avviso stesso”. Le domande possono essere presentate unicamente on line sulla piattaforma spotello.regione.abruzzo.it fino a 2 ottobre 2023. Per maggiori informazioni è necessario consultare il sito coesione.regione.abruzzo.it.