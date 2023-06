Sulla vicenda Teate servizi i sindacati chiedono un incontro urgente al sindaco

Dopo la comunicazione circa la formale ufficializzazione della chiusura della procedura di raffreddamento e conciliazione con esito negativoe della conseguente proclamazione di una giornata di sciopero indetto per il 30 giugno, i sidnacati chiedono "con urgenza e come estremo tentativo, di prospettare, ferma restando e fatta salva l’auspicata positività della procedura concordataria in corso, eventuali ipotesi alternative alla Teate Servizi a garanzia dell’erogazione dei servizi essenziali (riscossione, parcheggio a raso, cimitero) dalla stessa assicurati e dei livelli occupazionali così come oggi impegnati".

Le segreterie di FeLSA Cisl Cisl Fp Confsal Cgil Fp Uil Fpl Uiltucs Uilfpl F. fanno cenno a quanto a più riprese affermato dall’amministrazione comunale circa la possibilità, attraverso il contratto di prossimità sottoscritto con le organizzazioni sindacali, di continuare ad utilizzare gli stessi lavoratori somministrati tramite la previsione delle “clausole sociali” e l’accordo territoriale firmato con le stesse oo.ss. coerente con il protocollo sindacale del 2021 che potrebbe permettere, al contempo, il riassorbimento dei lavoratori, attualmente utilizzati dalla Teate, alle dipendente di eventuali altri soggetti imprenditoriali che si dovessero sostituire nell’erogazione dei servizi della società partecipata.