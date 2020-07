Stop al super ticket: dal primo settembre non si paga più la quota fissa per le ricette

L'Abruzzo dice basta al superticket: dal prossimo 1 settembre sarà infatti abolita la quota fissa per ricetta per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale. Lo comunica l’assessorato regionale Sanità.

"L’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati è stata prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2020 (l.160/19)" si legge.

Per tutte le prestazioni erogate a partire dal 1 settembre, anche se prescritte prima di tale data, non si pagherà più quindi la quota fissa sono tutte quelle. La normativa è valida nche per le strutture private accreditate.