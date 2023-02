Allarme sullo stop al Superbonus, Marsilio rassicura: "Col Governo si lavora a una soluzione per salvare i diritti acquisiti"

"L’interlocuzione con il governo Meloni sulla vicenda del Superbonus è costante e va avanti ormai da mesi. Si lavora a una soluzione che faccia salvi i diritti acquisiti e la buona fede di chi si è fidato dello Stato. Per il resto, stiamo rimediando i drammatici errori fatti dai governi precedenti, che stanno rischiando di mandare in default il bilancio dello Stato per colpa di un misto di improvvisazione, faciloneria, incompetenza e demagogia. La riunione già convocata per domani a Palazzo Chigi va in questa direzione e sono certo che il governo lavorerà per trovare una sintesi equilibrata per risolvere il problema dei crediti incagliati".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo l'allarme lanciato, fra gli altri, dagli ordini professionali degli architetti, sul rischio per le imprese dopo lo stop al Superbonus.