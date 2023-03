Stop all'aumento dei pedaggi e via alla manutenzione delle autostrade A24 e A25

Gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti guidati dal vicepremier Matteo Salvini e il commissario straordinario sono al lavoro per superare i ritardi manutentivi sulle autostrade A24 e A25 nei territori di Abruzzo e Lazio.

Confermato il blocco degli aumenti dei pedaggi, il Mit ora valuta interventi di revisione selettiva degli stessi in alcune aree urbane di Roma

"Per consentire il superamento dei ritardi manutentivi - riferisce il Mit in una nota - già il 30 dicembre scorso sono stati pubblicati tre bandi per la procedura ristretta relativi alla progettazione e all?esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica di ben quindici viadotti localizzati sulle tratte B e C dell?Autostrada A24 e A25, divisi in tre stralci, per un importo complessivo a base di gara di circa 350 milioni di euro. Sono pervenute quindici richieste di invito per ciascuno dei due stralci di importo maggiore, e ventidue per il terzo stralcio, che ad oggi si stanno esaminando in via preliminare e entro il mese di marzo saranno inviate le lettere di invito. Contemporaneamente - si legge ancora - è stata data indicazione ad Italferr, che svolge le funzioni di supporto tecnico, affinché siano predisposte le documentazioni necessarie per mettere in gara entro la fine di quest?anno ulteriori 30 (trenta) viadotti, con un impegno finanziario di circa un 1 miliardo di euro".

Al momento si è in attesa di acquistare da Strada dei parchi spa i progetti preliminari relativi ad un ulteriore viadotto (Colledara), nonché ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico all?interno del traforo del Gran Sasso, entrambi positivamente valutati sotto il profilo tecnico ed economico da Italferr.

"I lavori - si legge ancora - seguiranno come ovvio un criterio di priorità derivante dall?intensità del rischio statico e sismico tecnicamente accertato sia da Strada dei parchi. che dalla stessa Italferr. Contestualmente Anas, in qualità di gestore attuale, ha predisposto un rilevante piano di manutenzione ordinaria, con una previsione di spesa ampiamente superiore al passato. Tutte le risorse provenienti dal pedaggio risultano integralmente reinvestite per l?adeguamento del corpo autostradale".

?Grazie all?ottimo lavoro del ministro Salvini al Mit - dichiara il sottosegretario abruzzese della Lega Luigi D?Eramo - si stanno risolvendo i vecchi problemi legati alle autostrade A24 e A25. Il primo risultato è già arrivato con lo stop all?incremento dei pedaggi. Ora avanti tutta con i cantieri per la manutenzione. Queste reti autostradali sono essenziali per la nostra Regione. L?Abruzzo merita il meglio?.