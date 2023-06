Al via Stelle della cooperazione, esperienze a confronto da Cantina Frentana

Con un incontro sul tema della qualità nelle produzioni vitivinicole, prosegue il progetto promosso da Cantina Frentana di Rocca San Giovanni che racconta storie di successo nel mondo della cooperazione vitivinicola. Il primo appuntamento dell’estate 2023, in programma lunedì 26 giugno (ore 18,30), che sarà ospitato a Fossacesia, negli spazi di Cantina Sangro (acquisita da Frentana, attraverso fusione per incorporazione nel 2021 dopo quattro anni di collaborazione), vedrà seduti intorno a un tavolo noti esponenti del mondo vitivinicolo regionale ed italiano.

A discorrere sul tema “Nel segno della qualità, piccolo e grande non sono nemici” interverranno: Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di tutela Vini d’Abruzzo; Concetta Pigna, responsabile Ricerca e sviluppo della Cantina La Guardiense, nota realtà produttiva della Valle del Sannio, protagonista della prima zonazione viticola in Campania; Ruenza Santandrea, esperta di cooperazione, che ha guidato, dal 2020 al 2023, il Consorzio Vini di Romagna, di cui è stata anche la prima donna presidente dal 1962, anno di fondazione dell’ente di tutela; Davide Canina, sommelier professionista e responsabile del progetto “I Parcellari” interessante realtà enoica del Monferrato e Maurizio Gily, agronomo e giornalista.

“Sarà un importante momento di confronto per i nostri soci e, certamente, un’interessante occasione per riflettere sul nostro lavoro ed imparare a fare sempre meglio. Con l’obiettivo di offrire al consumatore solo il meglio – ha spiegato il presidente di Frentana Carlo Romanelli – vogliamo ribadire e sottolineare che la cooperazione per noi è un valore che si esplicita nella condivisione di un percorso comune che prevede una scommessa quotidiana su qualità del prodotto e tutela del territorio”.

L’incontro che segna il primo appuntamento della settima edizione di Stelle della Cooperazione si svolgerà nei locali aziendali di Cantina Sangro, è rivolto ai soci della Cantina Frentana, che riunisce oltre 500 conferitori nell’ambito delle attività di formazione interna, ma è anche aperto al pubblico interessato a conoscere storie di vini e vigne e soprattutto di cooperazione vitivinicola.

Ingresso libero. Prenotazione gradita al numero di telefono 0872.60152 oppure Whatsapp 347.3977614.