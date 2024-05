Stellantis Atessa, l'assessore Magnacca: "Da Taveres rassicurazioni sul futuro dell'impianto in Val di Sangro e dell'indotto"

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ribadito la leadership dello stabilimento di Atessa nella produzione dei veicoli commerciali. Lo ha fatto nel corso dell'incontro avuto lunedì a Torino con i sindacati.

“L'ad Tavares ci ha illustrato una serie di risposte concrete e positive su investimenti e modelli, che da tempo sollecitavamo, al fine di mettere in sicurezza gli stabilimenti italiani, per salvaguardare le missioni produttive e l’occupazione - commenta il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano - L’obiettivo di un milione di veicoli, assunto nei tavoli di confronto presso il Mimit, è un obiettivo che il gruppo si pone e che determina un incremento del 40% delle attuali produzioni, ma Tavares ha precisato gli aspetti che servono per cogliere questo obiettivo, che sono anche aspetti relativi al costo dell’energia, alla continuità degli incentivi sulla domanda. Diventa pertanto indispensabile per noi completare l’accordo di sviluppo per il settore dell’auto a Palazzo Chigi”.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Atessa, il ceo di Stellantis ha ribadito la centralità nel gruppo per quanto riguarda la produzione di veicoli commerciali. “Oltre allo sviluppo e alla crescita delle produzioni full electric, verrà sviluppata la nuova generazione dei large van”, fa sapere Uliano.

Dichiarazioni che vengono accolte con favore nella nostra regione. "Una buona notizia per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Atessa e per l'intero Abruzzo – dichiara l'assessore regionale alle attività produttive e al lavoro Tiziana Magnacca - Sono state annunciate importanti novità nel corso dell'incontro tra i sindacati e il ceo Carlos Tavares che fanno allungare lo sguardo sul futuro dell'impianto della Val di Sangro e per l'indotto, in un tempo di incertezze per il settore dell'Automotive".

"Novità che sono il segno evidente di come il gruppo Stellantis continui a puntare sullo stabilimento della Val di Sangro e sui lavoratori che dal 1981 producono il Ducato. Rassicurazioni rispetto a un territorio attrattivo e su cui scommettere sempre e comunque per le eccellenze che ne caratterizzano l'intero comparto dell'automotive" conclude l'assessore Magnacca.