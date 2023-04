L'Abruzzo è tra le regioni italiane che spendono meno per sviluppo software

L'Abruzzo è tra le regioni più virtuose nella spesa per sviluppo software. La nostra regione, infatti, ottiene un rating con la doppia AA, registrando una spesa inferiore a 1 milione. Le uniche due ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA sono Molise e Lazio.

È il dato che emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia. In particolare, per questa voce di costo, nel 2021, il Molise ha speso 92.144,00 euro e il Lazio 2.501.419,67.

L'Abruzzo conquista la doppia AA con una spesa di 801.871,47 euro. Lo stesso rating è raggiunto da Marche (1.032.335,19) e Puglia (3.431.530,95); e poi Umbria (1.085.762,68), Liguria (2.024.764,31) e Sicilia (6.527.723,73), che si aggiudicano la A singola.

Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ figurano, invece: con BBB Toscana (6.416.287,42) e Veneto (8.839.368,73); con BB Calabria (3.812.053,05), Emilia-Romagna (8.518.051,91) e Campania (11.125.657,02); con B Basilicata (1.972.302,02), Piemonte (14.799.376,70) e Lombardia (26.894.441,09). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna, Friuli Venezia Giulia.