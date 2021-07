Cala la spesa delle famiglie per la cultura: Abruzzo sotto la media nazionale

Scende la spesa media delle famiglie italiane per la cultura: nel 2020, a fronte di un calo generalizzato della spesa per tutte le regioni d'Italia, con il 3,7% l'Abruzzo è poco sotto la media nazionale che è del 4%.

I dati sono stati illustrati da Federculture nel suo 17esimo Rapporto annuale 'Impresa cultura. Progettare e ripartire',presentato oggi a Palazzo Massimo, a Roma, alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Lo studio riporta la spesa media mensile delle famiglie per regione, evidenziando una media nazionale del 4% trainata soprattutto dall'Emilia-Romagna, che guida la classifica con il 5,1%, seguita dal Friuli Venezia Giulia e dall'Umbria, entrambe al 4,9%. Bene anche il Trentino Alto Adige con il 4,7%, la Lombardia è al 4,3% e la Toscana al 4,3%, seguita dal Piemonte (4,2%), la Valle d'Aosta e il Veneto con il 4,1%. Il Lazio risulta in linea con la media nazionale con il 4%, la Liguria al 3,9% e l'Abruzzo al 3,7%. La parte bassa della classifica è formata principalmente dalle regioni del Sud, con la Sardegna e la Campania al 3,4%, il Molise e le Marche, unica eccezione, rispettivamente al 3,3 e al 3,2%, e mentre la Sicilia si ferma al 2,8%, seguita da Calabria (2,7%), Basilicata al 2,5% e infine la Puglia, che chiude con il 2,5%.

"Anche se è il Sud a risentire di più degli effetti della pandemia sul settore della cultura a stupire - si legge -, non sono solo le regioni del Mezzogiorno come Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna, ma anche le percentuali di due regioni da sempre considerate forti, come il Veneto e la Toscana, che hanno registrato cali rispettivamente del 33% e del 32%, a fronte comunque di valori di diminuzione della spesa mediamente superiori al 25%".