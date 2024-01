Quanto spendono le famiglie abruzzesi al supermercato? Quasi 500 euro al mese

Al di là del caro-prezzi, le famiglie italiane affrontano comunque il tema spesa per generi alimentari, recandosi al supermercato e acquistando il necessario. Quanto spendono in media? Da un’analisi condotta da Coldiretti e basata sui dati Istat relativi ai consumi delle famiglie nel 2022, è venuta fuori una classifica, che vede l’Abruzzo in linea con la media italiana. Infatti, la spesa delle famiglie italiane è di 482 euro, mentre di quelle abruzzesi è di 484 euro, quindi piuttosto in linea con il trend.

In media, in Italia, la spesa familiare destinata all'alimentazione rappresenta circa il 18% delle risorse totali. In poche parole il cibo non incide quanto invece incidono sulle disponibilità economiche mensili abitazione, abbigliamento, trasporti e comunicazione.

A livello regionale è però possibile cogliere le differenze più importanti e soprattutto quali sono le regioni che destinano maggiore capitale ai generi alimentari.

Stando poi sempre all’analisi di Coldiretti, nelle voci di spesa alimentare alcune categorie hanno registrato un aumento di consumi rispetto all'anno precedente, tra cui la carne, l'olio d'oliva e i prodotti zuccherini e dolci. Al contrario, sono diminuite le spese per frutta e verdura, pane e pasta, pesce, latte e formaggi.

La voce più onerosa nel carrello della spesa familiare rimane quella della carne e dei salumi, con una spesa media mensile di 104 euro. Seguono pasta, pizza, pane e cereali con 76 euro, e verdura con 61 euro. Altre voci di spesa includono latte, formaggi e uova (58 euro), frutta (41 euro), pesce (38 euro), cibi pronti (30 euro), zucchero e dolci (21 euro), olio d'oliva, burro e altri condimenti (15 euro), oltre a caffè, acqua minerale e bibite.

La classifica

Vediamo di seguito la classifica delle regioni da quella che spende meno in generi alimentari a quella che spende di più:

Sardegna: 389 euro

Trentino Alto Adige: 445 euro

Puglia: 454 euro

Liguria: 457 euro

Emilia Romagna e Lazio: 466 euro

Lombardia: 468 euro

Veneto: 469 euro

Friuli Venezia Giulia: 471 euro

Marche: 473 euro

Piemonte: 481 euro

Abruzzo: 484 euro

Basilicata e Toscana: 491 euro

Calabria: 492 euro

Umbria e Molise: 499 euro

Valle d'Aosta: 511 euro

Sicilia: 546 euro

Campania: 552 euro