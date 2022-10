Sevel apre le porte a Startcup 2022: tutto pronto per la finale

Sevel apre le porte per la finale della quarta edizione della business competition rivolta a StartUp e SpinOff universitari: 51 le application pervenute, 11 le finaliste e 5 i progetti selezionati per concorrere al Premio Nazionale per l’Innovazione.

Martedì 25 ottobre, dalle ore 15,15, nella Blue Meeting Room dello Stabilimento Sevel di Atessa (Gruppo Stellantis) si svolgerà l’evento finale della competizione che intende favorire la creazione di nuove imprese nella nostra regione, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, provenienti da Università ed Enti di Ricerca locali.

All’evento parteciperanno tra gli altri Marco Marsilio, presidente della Regione, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Paolo Accastello, plant general manager di Sevel, Federico Fioriti, managing director di Innovalley, Letizia Scastiglia, presidente Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio Chieti Pescara e Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo.