Saracinesche abbassate nei negozi dei centri commerciali per chiedere la riapertura nei weekend

Saracinesche abbassate nei negozi dei centri commerciali martedì 11 maggio: così le associazioni del commercio protestano

per chiedere al governo la riapertura immediata nei weekend.

A diffondere la notizia è il Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino: martedì 11 maggio alle ore 11 i punti vendita di tutti i centri commerciali d’Italia manifesteranno contro le chiusure nei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti.

Con questa iniziativa le associazioni ncd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione chiedono

"l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi. Le Associazioni del commercio - si legge ancora - vogliono dare voce ai 780.000 lavoratori delle 1.300 strutture commerciali integrate presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza, aggravato dalle stringenti misure con cui il Governo impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nel week-end, ovvero nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato. La manifestazione è volta anche a ribadire la sicurezza dei centri, parchi e gallerie commerciali che, sin dall’inizio della pandemia, hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaioin tali strutture".