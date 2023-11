Scuole superiori sempre più difficili da raggiungere, la Cisl: "Regione e Provincia non affrontano problemi decennali"

“La Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti ormai da decenni non affrontano un problema fondamentale delle istituzioni scolastiche che hanno un’offerta formativa unica in provincia se non in regione”. A dirlo è il segretario generale interregionale Cisl scuola Abruzzo e Molise, Davide Desiati, che porta l’attenzione sugli istituti alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria, agrario “Ridolfi” di Scerni, nautico “Acciaiuoli” di Ortona e sul liceo musicale di Vasto. Scuole che per essere scelte e frequentate dagli alunni della provincia e della regione devono essere raggiungibili come le altre scuole superiori del territorio secondo la Cisl che poi entra nello specifico.

“L’alberghiero di Villa Santa Maria e l’Agrario di Scerni hanno necessità di una rete effettiva di trasporto scolastico che ne permetta la frequenza dai comuni della provincia e della regione, se non oltre, essendo istituti che hanno storicamente accolto allievi da altre province e regioni. Un numero considerevole di allievi della provincia preferisce per motivi di facile raggiungibilità orientarsi verso scuole con la medesima offerta formativa ma di altra provincia e/o regione. I convitti di Villa Santa Maria – evidenzia Desiati -non possono attendere tempi biblici per essere ultimati o costruiti”.

Per quanto riguarda l’istituto “Acciaiuoli” di Ortona “probabilmente l’unico in Italia o comunque tra le rarissime scuole ancora ad avere una nave scuola”, il sindacato evidenzia “la necessità di avere una rete di trasporto scolastico integrata a livello regionale e di un convitto, considerata la provenienza dell’utenza registrata in questi anni”.

Nell’analoga situazione si trova il liceo musicale di Vasto. "Un ragazzo che vive nell’area chietina, ortonese o frentana come dovrebbe raggiungere il liceo di Vasto? – si chiede il segretario Desiait - Anche per questa scuola é necessario rivedere la rete provinciale del trasporto scolastico e la necessità di un convitto. La Csil scuola Abruzzo Molise – conclude - chiede alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Chieti di affrontare e risolvere dopo decenni questi problemi”.