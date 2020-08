Scuole più sicure ad Archi: avviati i lavori all'infanzia e alla secondaria

Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado a Piane d’Archi. L’intervento rientra tra i 14 progetti finanziati in Abruzzo dal Piano di Edilizia scolastica per l’annualità 2018 e riguarda l’adeguamento sismico e quello degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.

Circa 800mila euro il fondo stanziato per l’intervento che sarà completato entro il primo marzo del 2021. L'obiettivo è rendere la scuola più sicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di un traguardo straordinario per la nostra amministrazione – commenta il vicesindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici Nicola De Laurentis -, come amministrazione ci siamo sempre battuti affinchè i nostri ragazzi potessero andare a scuola in tutta sicurezza. La realizzazione del lavoro garantirà al nostro paese una scuola sicura e confortevole".