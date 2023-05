Sciopero alla Fca Italy (ex Sevel) di Atessa: la protesta è indetta dalla Usb

Sciopero di 8 ore alla Fca Italy di Atessa (ex Sevel), sabato 6 maggio, dalle 5.45 alle 13.45 e domenica 7 dalle 22.15 alle 5.45 del giorno successivo. La protesta è indetta dall'Unione sindacale di base.

"Mentre il mondo del lavoro viaggia verso una direzione ben precisa, dettata da una visione lungimirante, in Fca Italy Atessa si continua in direzione opposta, alternando fermi produttivi a giornate di recuperi della produzione persa e con il ritorno ai turni di lavoro straordinario", accusa il sindacato.

"La nostra volontà di rivendicare la costruzione di condizioni lavorative dignitose continuerà fin quando riuscirà ad aprire una breccia nella testa di una classe dirigente che non coglie le esigenze imposte dalla storia ed è rivolta ed una logica del profitto obsoleta. Le responsabilità di tutto ciò - aggiunge - sono da ascrivere anche alla politica italiana, che guarda al passato invece di incentivare percorsi rivolti al vero progresso. Non è un caso che gli straordinari in Italia sono tassati molto meno che in altri paesi europei. L’attuale governo, che è contro i lavoratori italiani, ne sta dando ampiamente prova con provvedimenti che aumentano la precarietà del lavoro, che è già dilagante, e sta portando alla rovina la società italiana ed in particolare intere generazioni di giovani",

"L'Usb, da anni - spiega il sindacato in una nota - porta avanti una lotta a tutela delle condizioni di lavoro e per la riduzione dell’orario di lavoro. Contro il ricorso al lavoro straordinario, contro i recuperi produttivi, per la riassunzione dei giovani precari non confermati, per la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, per veri aumenti salariali".