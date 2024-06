Sangritana, va deserta la gara per la vendita di una quota del capitale sociale

È andata deserta la gara per la cessione di una quota del capitale sociale di Sangritana, l'azienda del trasporto merci controllata dalla Tua spa.

Dopo un “numero significativo” di imprese – come riferito da Tua - che aveva risposto all'avviso per la manifestazione d'interesse dello scorso novembre, non sono arrivate offerte per acquistare almeno il 30% dell'azienda del settore cargo che ha sede a Lanciano.

La Tua, il cui socio unico è la Regione Abruzzo, aveva indetto il bando per individuare un eventuale socio operativo di minoranza per la Sangritana spa, al fine di rafforzare la sua posizione sul mercato.

Ma l'operazione era stata aspramente criticata da sindacati e centrosinistra, locale e regionale, che l'hanno definita una 'privatizzazione' della storica azienda frentana. Ad aggiungersi al coro dei no, era stata anche la Lega, partito che fa parte della compagine che governa la Regione, che con il commissario provinciale Maurizio Bucci aveva chiesto chiarezza alla direzione aziendale di Tua.

Con la gara andata deserta, la Tua potrebbe ancora portare avanti la vendita di una quota del capitale sociale di Sangritana, andando a trattativa privata.

“Blocchiamo definitivamente la vendita di Sangritana – è l'appello del consigliere comunale Leo Marongiu (Pd) – mettiamo insieme tutte le perplessità, e mi rivolgo quindi alla Lega Chieti e anche all'amministrazione Paolini, e salviamo insieme una storica azienda di Lanciano e del territorio”.