Enrico Dolfi sostituisce Alberto Amoroso a capo di Sangritana spa

Enrico Dolfi, dirigente della divisione ferroviaria della Tua spa, è il nuovo amministratore unico della Sangritana.

Il cambio al vertice della storica azienda di trasporto frentana è arrivato nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Lanciano, e durante la quale Tua ha anche approvato il bilancio di esercizio, chiuso in utile, di Sangritana spa, società controllata dall’azienda regionale di trasporti.

L'amministratore unico Alberto Amoroso, che ha terminato il proprio triennio di mandato (era stato nominato nel luglio 2021, in quota Forza Italia), è stato sostituito con Enrico Dolfi, “in attesa di assetti societari definitivi”, è la precisazione di Tua spa.

È infatti in corso la procedura per la vendita del 30% del capitale sociale di Sangritana spa a un partner privato, iniziativa presa da Tua e Regione Abruzzo e contro la quale, più volte, si sono espressi i sindacati e il centrosinitra frentano.

Lo stesso Amoroso, forte dei numeri in crescita della società e dei nuovi contratti firmati, non ha mai nascosto le sue perplessità per la privatizzazione di Sangritana. “La Tua spa – si legge in una nota stringata - ringrazia Alberto Amoroso per il lavoro svolto a capo di Sangritana spa”.