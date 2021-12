Saldi invernali 2022: fissata la data in Abruzzo, auspicando la permanenza in zona bianca

Partiranno il prossimo 5 gennaio 2022 i saldi di fine stagione in Abruzzo.

Lo ha annunciato l’assessore regionale Commercio, Daniele D’Amario, al termine della riunione odierna con i rappresentanti delle associazioni di categorie del commercio. Una decisione in linea con l’intesa raggiunta a livello nazionale.

"Il tutto - dichiara D’Amario – dipende naturalmente dall’andamento dei contagi da Covid, perché modifiche potrebbero aversi in caso in cui l’Abruzzo esca dalla zona bianca ed entri in una delle fasce ad alto rischio”. Scenario che non ci si augura.

Nella riunione con i rappresentanti dei commercianti si è parlato anche delle vendite on line che, a detta delle associazioni di categoria, penalizzano fortemente il commercio di prossimità. L'assessore D'Amario ha fatto sapere che sarà convocata una riunione specifica per affrontare il tema.