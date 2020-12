Saldi in anticipo: lo shopping invernale riparte in zona arancione

I saldi invernali in Abruzzo scatteranno lunedì 4 gennaio, con un giorno di anticipo rispetto a quanto precedentemente stabilito, per consentire lo shopping in zona 'arancione'.

A renderlo noto è l'assessore con delega allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, a margine di un incontro, in videoconferenza, con le organizzazioni di categoria dei commercianti.

“In questa sede è emersa l’esigenza di modificare la data di inizio dei saldi invernali 2021, precedentemente stabilita al 5 gennaio 2021 – ha spiegato l’assessore D’Amario – in considerazione del fatto che il Dpcm del 18 dicembre scorso ha stabilito che l’intero territorio nazionale tornerà in zona rossa, il 5 e 6 gennaio prossimi. Vista la situazione di difficoltà in cui verte il mondo del commercio, è apparso necessario individuare tutte le azioni che possano offrire maggiore competitività al settore. Per cui,si è deciso di anticipare di un giorno l’avvio dei saldi poiché la data del 4 gennaio riveste un ruolo strategico per gli acquisti finalizzati alla festività dell’Epifania”.

Le vendite di fine stagione invernale partiranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni.

La Regione ha precisato che gli esercenti che intendano effettuare la vendita di fine stagione, sono tenuti a darne comunicazione al Suap del Comune competente almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio.