Il mondo del turismo e dell'ospitalità alberghiera si incontra a Francavilla al Mare

Sono giunti a conclusione i lavori della riunione nazionale dei direttori e dei segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi, che per la prima volta si è tenuta in Abruzzo.

Dal 14 al 16 marzo, infatti, direttori e Segretari di Federalberghi, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento nell’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare per una full immersion dedicata alla formazione e alla valorizzazione dei servizi offerti agli associati.

A margine delle giornate di lavoro non sono mancati momenti dedicati alla scoperta delle bellezze del territorio abruzzese e della sua enogastronomia che si sono conclusi nella mattinata di oggi con un’escursione alla scoperta della costa dei trabocchi.

“Abbiamo avuto per tre giorni nel nostro territorio tanti funzionari delle Federalberghi provinciali che si adoperano con il massimo impegno per tutelare le nostre imprese e dare agli associati il massimo supporto – commenta Giammarco Giovannelli, presidente Federalberghi Abruzzo - . Sono stati affrontati nel corso del meeting tanti argomenti di primario interesse per il comparto alberghiero che costituiranno un bagaglio di conoscenze ulteriore per la crescita del nostro sistema organizzativo. Siamo altresì contenti che Direttori e Segretari provenienti da tutte le parti d’Italia abbiano apprezzato anche alcune bellezze del territorio abruzzese, che molti non conoscevano, nonché il livello della nostra enogastronomia che nei momenti conviviali hanno avuto modo di provare”.

Presenti e partecipi all’organizzazione dell’evento in provincia di Chieti anche il presidente di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli, il presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo Davide Frigelli, le presidenti di Federalberghi Chieti e Federalberghi Pescara Caterina Celenza e Daniela Renisi, il consorzio turistico Abruzzotravelling, la casa vinicola Monteselva. “Un ringraziamento – ha concluso Giovannelli - alla Federalberghi nazionale, al presidente Bernabò Bocca e al direttore generale Alessandro Nucara, per averci consentito di accogliere in Abruzzo questo importante evento di grande rilevanza per il mondo del turismo e della ospitalità alberghiera”.