Risorse a difesa della costa per altri sei Comuni del Chietino

Ancora risorse per la difesa della costa: la Regione Abruzzo annuncia che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha approvato l’elenco dei “macro – interventi” organizzati per territorio ed evento emergenziale da proporre nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Al Dipartimento infrastrutture è stato assegnato un importo complessivo di 7.200.000 euro nella categoria “interventi di difesa della costa”, nell’ambito dello Stato di emergenza riguardante gli eventi meteomarini verificatisi nel mese di novembre 2019. Somma che verrà destinata e ripartita anche in sei Comuni della provincia teatina: 350 mila euro a Francavilla al Mare per la riparazione delle scogliere sul litorale sud, 500 mila a Ortona per il ripristino delle scogliere sul litorale a nord del porto, 750 mila euro a San Vito Chietino per il ripristino delle infrastrutture alla foce del Feltrino, 200 mila per la manutenzione e la sistemazione delle scogliere a Fossacesia, 1.700 euro a Torino di Sangro per opere di difesa costiera sul litorale nord e in località Lago Dragoni e 1.200 euro a Casalbordino per la rifioritura delle scogliere sul litorale nord e il ripascimento.

Nel resto d’Abruzzo la somma sarà destinata a: Martinsicuro, sistemazione scogliere centro e Villa Rosa, 300.000 euro; Roseto degli Abruzzi, Ripristino argine fiume sud Tordino, 350.000 euro; Pineto, completamento opere difesa zona nord, 950.000 euro, Montesilvano, riparazione scogliere litorale sud, 100.000 euro; Pescara, riparazione scogliere litorale sud e nord, 800.000 euro.

Come ha precisato il sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis: “Saranno i Comuni, in qualità di soggetti attuatori, a dover dare seguito alle relative fasi finalizzate all’attuazione degli interventi stessi che saranno approvati in sede di relazione finale dal Dipartimento nazionale. Si tratta di ulteriori risorse che, grazie all’attento lavoro della giunta regionale e della struttura competente, vengono destinate per la risoluzione di un annoso problema”.