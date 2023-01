Verso il ripristino dello scalo merci della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo

Si torna a parlare del ripristino di uno scalo merci presso la stazione di Vasto-San Salvo. Ieri l'incontro convocato dal sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, presso gli uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione: hanno partecipato l’amministratore unico di Sangritana SpA, Alberto Amoroso, il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, il direttore della divisione ferroviaria Tua, Enrico Dolfi, il dirigente del servizio Infrastrutture della Regione, Paolo D’Incecco e il presidente di Pilkington Italia Graziano Marcovecchio, presente anche il senatore Etelwardo Sigismondi, che nelle settimane scorse aveva posto il tema all'attenzione generale.

Durante il vertice si è valutata la possibilità di ripristinare uno scalo merci utile non solo agli investimenti previsti nel protocollo d’intesa Mit-Rfi, ma anche ad incentivare il traffico su ferro e abbattere le emissioni di Co2 in atmosfera, anche con riflessi sulla sicurezza stradale. Tutti hanno manifestato la massima disponibilità, impegnandosi, ognuno per la sua parte, a riattivare linea e scalo. Il prossimo step sarà quello di coinvolgere Rete ferroviaria italiana al fine di concordare tutte le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

"Questa giunta regionale - ha sottolineato il sottosegretario D’Annuntiis - sin dal suo insediamento persegue l’obiettivo di incentivare il trasporto su ferro, sia di persone che si merci, ritenendolo più compatibile con il periodo che viviamo, quello della transizione ecologica e della mobilità sostenibile".

“È un ottimo segnale che si torni a parlare e a ragionare sul ripristino dello scalo merci della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo - commenta il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi - il vertice istituzionale, svoltosi ieri, è un’azione concreta per strutturare una solida sinergia in grado di restituire a Vasto e ad un intero territorio interessato dalla Zes una infrastruttura di grande impatto strategico” .