Rinnovo del contratto nazionale del settore Agroalimentare: aumentano gli stipendi dei lavoratori abruzzesi

Si dice soddisfatta la Fai Cisl Abruzzo attraverso il segretario generale Franco Pescara per il rinnovo del contratto nazionale dell'industria alimentare che si tradurrà in un aumento salariale per tante lavoratrici e tanti lavoratori abruzzesi. Nello specifico si tratta di un aumento di 280 euro per il quadriennio 2024-2027.

Tante infatti le aziende di settore presenti sul territorio tra cui, ricorda il sindacato, Coca Cola, Gran Guizza, De Cecco, Perfetti, Spumador-Refresco, Salpa e Rolli. “Se aggiungiamo che abbiamo rinnovato accordi aziendali con De Cecco, Perfetti, Coca Cola, Spumador/-Refresco e siamo in trattativa per chiudere il contratto aziendale in Gran Guizza, gruppo Acque minerali San Benedetto, crediamo di aver dato le risposte affinché chi produce prodotti alimentari venga giustamente retribuito”.

Salari dignitosi dunque per un contratto nazionale in cui, prosegue Pescara, “vi sono importanti elementi di risposte al welfare, agli orari e alle normative in generale”.