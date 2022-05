“Residenze per artisti”, contributi fino a 50 mila euro: l’avviso della Regione Abruzzo

Una dotazione finanziaria di poco superiore ai 150 mila euro, con possibilità di finanziare ogni singolo progetto fino a 50 mila euro per contributi alle residenze per artisti. L’avviso pubblico, denominato “Progetti triennali di residenze per artisti nei territori”, è già disponibile sul sito della regione Abruzzo e rimarrà aperto per un mese.

L’obiettivo dichiarato è aiutare chi ogni giorno è impegnato nel mondo dello spettacolo e dare un’opportunità a chi vuole fare produzione culturale sul territorio.

L’avviso è rivolto a tutti quei soggetti professionali che operano almeno da quattro anni nello spettacolo dal vivo e che vogliono ospitare all’interno della propria struttura artisti, in forma singola o in compagnia, per la produzione di spettacoli o di altra attività culturale. Progetti e candidature devono essere presentati esclusivamente in via telematica allo sportello digitale sportello.regione.abruzzo.it, (al quale si può accedere soltanto con Spid di secondo livello). La scadenza per l’invio è fissata alle ore 15 del 3 giugno 2022.