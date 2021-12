La Regione conferma l’erogazione di 400 mila euro a sostegno del trasporto pubblico locale di Chieti

Sì dalla Regione Abruzzo al contributo per il trasporto pubblico locale a Chieti. La conferma è arrivata dalla conferenza dei capigruppo della Regione, riuniti oggi in vista del consiglio regionale, dove c'erano il sindaco e i sindacati: 400.000 euro andranno a sostegno del tpl, come era stato richiesto dall’amministrazione e dalle parti sociali, a fronte della razionalizzazione imposta dal piano di riequilibrio economico e finanziario, per mantenere gli standard del servizio e tutelare le maestranze, da mesi in sofferenza sotto il punto di vista economico.

Un impegno accolto positivamente dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli, che commentano: "Si tratta di un sostegno indispensabile a migliorare il servizio e a dare supporto anche alle maestranze che da mesi vivono situazioni difficili, loro malgrado. Come Comune noi abbiamo fatto tutto quello che un’amministrazione in predissesto può fare per limitare la necessaria razionalizzazione del servizio richiesta dal piano di riequilibrio e per mantenere qualità e copertura dello stesso".

"Finalmente una bella notizia per i cittadini di Chieti e per i lavoratori della Panoramica" dicono le organizzazioni sindacali dei trasporti per voce dei segretari Franco Rolandi

(Filt Cgil), Andrea Mascitti (Fit Cisl) e Luciano Lizzi (Faisa Cisal), che hanno posto in evidenza come "il problema non abbia interessato unicamente i circa 70 dipendenti della Panoramica di Chieti che da oltre un anno si sono visti azzerare la propria contrattazione aziendale con una decurtazione salariale di oltre 4mila euro, ma abbia più in

generale intaccato pesantemente un servizio pubblico essenziale come quello del trasporto locale che in provincia di Chieti e nello specifico nel comune capoluogo ha rappresentato un caso anomalo ed esclusivo nello scenario regionale e paradossalmente anche nazionale".

Per l sigle sindacali "la conferma dell’erogazione di 400.000 euro a sostegno del tpl di Chieti ed auspicando che il consiglio regionale approvi l'emendamento in assestamento sia per il bilancio di previsione che e in quello pluriennale, ci permetterà di riaprire immediatamente il dialogo con la società La Panoramica affinché possa essere ripristinata la contrattazione aziendale e restituita dignità ai lavoratori che con il loro senso di abnegazione hanno garantito il servizio di trasporto pubblico locale anche nei momenti più bui della pandemia, assumendosi rischi per la propria salute e sicurezza: gli stessi che ad oggi sono ancora sotto pressione per via anche delle ricadute sui controlli legate al rispetto delle normative anti contagio sui mezzi pubblici. Per questo importante risultato ci sentiamo di ringraziare tutte le forze politiche (senza esclusioni) e la stessa amministrazione comunale di Chieti che hanno perorato la nostra causa".

"In questi mesi - aggiungono Ferrara e Rispoli - abbiamo dialogato più volte anche con i sindacati, mettendoli al corrente della situazione e con i quali abbiamo voluto condividere anche la possibilità di trovare ascolto, oggi, in seno alla Capigruppo. Ora, insieme, lavoreremo insieme a Regione e uffici per concretizzare questa misura, senza la quale non ci è possibile non impattare sui servizi, per questo abbiamo chiesto attraverso più canali l’intervento della Regione al fine di continuare a garantire la gestione del Tpl senza tagli. Ringraziamo l’esecutivo che ci ha dato ascolto e anche i nostri consiglieri regionali di riferimento che abbiamo interpellato per arrivare a una meta che dovrà essere certa".

Ciò accadrà se il contributo proposto con l’assestamento generale al Consiglio regionale entrerà nel bilancio di previsione e in quello pluriennale 2022-2024.